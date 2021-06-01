В КШЭ рассказали об исследовании за 1,7 млн грн для Укроборонпрома

В Киевской школе экономики отрицают связь между назначением президента КШЭ Тимофея Милованова в набсовет Укроборонпрома и заказом у КШЭ исследования на 1,7 млн грн от ГГВП "Спецтехноэкспорт" (входит в ГК "Укроборонпром"). Само исследование касается экономики ОПК, сообщили в КШЭ в ответ на запрос LIGA.net.

"Тимофей Милованов не влияет на принятие решений в ООО "КШЭМ" (Киевская школа экономики и менеджмента, - ред.). Обсуждение заключение меморандума с Укроборонпромом началось в августе 2020-го, задолго до назначения Тимофея Милованова советником Руководителя Офиса Президента. Планирование договора о проведении исследования началось в январе 2021-го - за несколько месяцев до назначения Милованова в набсовет Укроборонпрома", - заявили в КШЭ.

В школе добавили, что их исследование будет касаться исследования экономики оборонно-промышленного комплекса и предложений по решению проблем ОПК и Укроборонпрома. Также КШЭ подготовит модели развития ОПК и их влияние на экономику. Стоимость этих услуг - 1,68 млн грн, а объем работы - 400 часов работы специалистов КШЭ, отметили там.

В частности, в техзадании исследования указаны следующие услуги КШЭ:

* оценка вклада оборонной отрасли в ВВП Украины;

* анализ экспорта и импорта вооружения и военной техники;

* оценка ключевых показателей финансовой деятельности предприятий отрасли, в частности объемы налогов;

* оценка активов отрасли и эффективности их использования;

* изучение структуры затрат отрасли (капитальные затраты, текущие расходы и т.д.);

* оценка текущего состояния конкурентоспособности и потенциала Украины по типам/видам военных конфликтов, военных операций и т.д.;

* экономическое обоснование стратегических направлений развития отрасли.