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В КШЭ рассказали об исследовании за 1,7 млн грн для Укроборонпрома
В Киевской школе экономики отрицают связь между назначением президента КШЭ Тимофея Милованова в набсовет Укроборонпрома и заказом у КШЭ исследования на 1,7 млн грн от ГГВП "Спецтехноэкспорт" (входит в ГК "Укроборонпром"). Само исследование касается экономики ОПК, сообщили в КШЭ в ответ на запрос LIGA.net.
"Тимофей Милованов не влияет на принятие решений в ООО "КШЭМ" (Киевская школа экономики и менеджмента, - ред.). Обсуждение заключение меморандума с Укроборонпромом началось в августе 2020-го, задолго до назначения Тимофея Милованова советником Руководителя Офиса Президента. Планирование договора о проведении исследования началось в январе 2021-го - за несколько месяцев до назначения Милованова в набсовет Укроборонпрома", - заявили в КШЭ.
В школе добавили, что их исследование будет касаться исследования экономики оборонно-промышленного комплекса и предложений по решению проблем ОПК и Укроборонпрома. Также КШЭ подготовит модели развития ОПК и их влияние на экономику. Стоимость этих услуг - 1,68 млн грн, а объем работы - 400 часов работы специалистов КШЭ, отметили там.
В частности, в техзадании исследования указаны следующие услуги КШЭ:
* оценка вклада оборонной отрасли в ВВП Украины;
* анализ экспорта и импорта вооружения и военной техники;
* оценка ключевых показателей финансовой деятельности предприятий отрасли, в частности объемы налогов;
* оценка активов отрасли и эффективности их использования;
* изучение структуры затрат отрасли (капитальные затраты, текущие расходы и т.д.);
* оценка текущего состояния конкурентоспособности и потенциала Украины по типам/видам военных конфликтов, военных операций и т.д.;
* экономическое обоснование стратегических направлений развития отрасли.
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