Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 00:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компании Укравтодора завершили год с убыткмами более 100 млн
17:03 31.05.2021 |
По результатам 2020 Государственное агентство автомобильных дорог Украины - Укравтодор отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 116,5млн грн. Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана за 12 месяцев 2020 года, который проанализировал сайт Марлин.
Вместе с тем, по результатам 2019 Укравтодор получил убытки на сумму 1,16 млрд грн.
Статьи по теме:
20.05.21 Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры
Александр Кубраков, 1982 г.р., - с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").
Укравтодору подчиняются 23 предприятия. Среднее количество трудоустроенных лиц в течение года в государственных дорожных компаниях составило 15 383 человек. Общие затраты на оплату труда составили 1,9 млрд грн.
Статьи по теме:
03.12.20 Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine
Средняя стоимость 1 кс текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, выросла до 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.
На дополнительный запрос относительно принятых мер для сокращения ущерба дорожных компаний, в Укравтодоре ответили об активизации работы с заказчиками работ на дорогах местного значения и работ исключительно в пределах финансирования.
С ноября 2019 до мая 2021 руководителем Укравтодора был Александр Кубраков, которого недавно назначили Министром инфраструктуры.
Ранее сообщалось об убытках государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" на сумму 130 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
|«Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко
|Позитив недели. «Маяк» поставит на «Оплот» пулемет КТ-12,7
|Оккупанты превращают захваченные районы украинского Донбасса в закрытую зону
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Марченко о приватизации Приватбанка: Рассматриваются варианты разделения банка
|Компании Укравтодора завершили год с убыткмами более 100 млн
|Экс-нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза» по международным вопросам
|Укрзализныця отсрочила погашение задолженности перед «Сбербанком»
|Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош
|Кабмин поручил «Нафтогазу» реструктуризировать долги ТКЭ и обеспечить тепловиков ресурсом
|Новым владельцем «Украинской правды» стал гендиректор Dragon Capital
Это интересно
|Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон
|Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных
|Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой
|Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля
|Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных
|Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных