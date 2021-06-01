Компании Укравтодора завершили год с убыткмами более 100 млн

По результатам 2020 Государственное агентство автомобильных дорог Украины - Укравтодор отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 116,5млн грн. Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана за 12 месяцев 2020 года, который проанализировал сайт Марлин.

Вместе с тем, по результатам 2019 Укравтодор получил убытки на сумму 1,16 млрд грн.

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Александр Кубраков, 1982 г.р., - с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").



Укравтодору подчиняются 23 предприятия. Среднее количество трудоустроенных лиц в течение года в государственных дорожных компаниях составило 15 383 человек. Общие затраты на оплату труда составили 1,9 млрд грн.

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03.12.20 Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine

Средняя стоимость 1 кс текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, выросла до 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.



На дополнительный запрос относительно принятых мер для сокращения ущерба дорожных компаний, в Укравтодоре ответили об активизации работы с заказчиками работ на дорогах местного значения и работ исключительно в пределах финансирования.

С ноября 2019 до мая 2021 руководителем Укравтодора был Александр Кубраков, которого недавно назначили Министром инфраструктуры.

Ранее сообщалось об убытках государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" на сумму 130 млн грн.