Нормативы к началу мая нарушали 7 украинских банков – НБУ

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали Первый инвестиционный банк (44,07%) и Юнекс Банк (25,95%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк (128,42%), Проминвестбанк (114,62%), ПриватБанк (86,16%) и Индустриалбанк (14,92%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (112,39%).
Нововеденный норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (норматив NSFR, больше 80%) нарушал Проминвестбанк (27,43%).