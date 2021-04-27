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«Альфа-Банк» увеличил квартальную прибыль в 3 раза
12:50 27.04.2021 |
АО "Альфа-Банк" по итогам первого квартала отчитывается о прибыли 977 млн грн против 295 млн грн за аналогичный период 2020 года.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля составляет 16,3% (требование Нацбанка - не меньше 10%), сообщает Finbalance.
За 2020 год "Альфа-Банк" декларировал прибыль в размере 1,15 млрд грн, годом ранее - 1,93 млрд грн.
Согласно проекту решения сборов акционеров, которые планируются 28 апреля, выплата дивидендов за 2020 год не планируется. При этом прибыль предлагают распределить следующим образом: 10% - в резервный фонд, а 90% - на покрытие убытков прошлых лет.
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