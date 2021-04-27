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НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам на ₴203,6 миллиона
08:01 27.04.2021 |
Национальный банк Украины 23 апреля 2021 года предоставил рефинансирование четырем банкам на 203,6 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что 23 апреля 2021 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки четырех банков на сумму 203,6 млн грн по процентной ставке в размере 7,50% годовых.
Согласно данным НБУ, рефинансирование получили: АО "Юнекс банк" - 34,6 млн грн, АО "КІБ" - 25 млн грн, АО "Укрбудінвестбанк" - 114 млн грн, АО "АП Банк" - 30 млн грн.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк 16 апреля 2021 года предоставил рефинансирование четырем банкам на 405 млн гривень.
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