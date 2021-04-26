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Украинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в Чехии
14:59 26.04.2021 |
Украинскому производителю автобусов и троллейбусов "Богдан" впервые удалось проникнуть на рынок Чехии и победить в тендере чешского производителя Skoda.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание ZDOPRAVY.CZ.
В сотрудничестве с компанией Tram for Envi корпорация "Богдан" поставит шесть новых троллейбусов в город Иглава. Транспортная компания города (DPMJ) заплатит за них 71,4 миллиона крон (около $3,5 млн).
Подписание контракта следует из данных в чешском реестре договоров. Покупка будет финансироваться с помощью европейской субсидии. Согласно контракту, это будет троллейбус BOGDAN T70120, который должен быть доставлен в течение 14 месяцев.
Это будет двухосный низкопольный частичный троллейбус, который может частично выезжать за пределы контактной сети. Значительная часть троллейбуса должна иметь чешские детали, например оборудования Cegelec.
Чешско-украинская ассоциация победила Škoda Electric в конкурентной борьбе: за шесть троллейбусов она заявила 71,4 миллиона крон, Škoda в свою очередь - 82,74 миллиона крон.
Таким образом, один троллейбус стоит 11,9 миллиона крон, в случае с Škoda - 13,7 миллиона крон.
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