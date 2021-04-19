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ЕБРР прокредитует сделку по покупке провайдера «Воля»
18:22 19.04.2021 |
Европейский банк реконструкции и развития предоставляет компании "Датагруп" кредит в 65 миллионов долларов для приобретения компании "Воля", что позволит создать более мощного и конкурентоспособного телекоммуникационного оператора.
Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает "Укринформ".
Компания "Датагруп", являющаяся одним из ведущих провайдеров волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг в Украине, покупает ведущего украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного Интернет-доступа в розничном сегменте компании "Воля".
Финансирование для этого соглашения обеспечивает Европейский банк реконструкции и развития, предоставляющий кредит в размере 65 млн долл в гривневом эквиваленте компании "Датагруп", мажоритарным владельцем которой является фонд под управлением компании Horizon Capital.
Кредитные средства прежде всего будут использованы для приобретения компании "Воля", что позволит создать более мощного и конкурентоспособного телекоммуникационного оператора с лучшим качеством услуг и широким их набором.
"Мы рады объявить о сотрудничестве с ЕБРР, результатом которого стало получение финансирования на сумму 65 млн долл. Эти средства будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития - приобретения компании "Воля" и полномасштабной модернизации сети. Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превысить ожидания потребителей как их надежного партнера", - сказал генеральный директор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба.
В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.
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