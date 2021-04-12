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Нацбанк обнародовал получателей кредитов рефинансирования на 3,4 миллиарда
15:56 12.04.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 9 апреля удовлетворил заявки 10 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,39 млрд грн под 6,5% годовых, а также на сумму 1,01 млрд грн под 6,5% годовых на срок до 84 дней.
Об этом свидетельствуют данные НБУ о кредита, предоставленных банкам на срок свыше 30 дней.
В частности, 9 апреля "РВС Банк" привлек" 535 млн грн, банк "Пивденный" - 500 млн грн, "Укрэксимбанк" и "СЕБ Корпоративный банк" - по 300 млн грн, "АКБ "Конкорд" и "Международный инвестиционный банк" и банк "Сич" - по 250 млн грн, "Укрбудинвестбанк" - 230 млн грн, "Коммерческий инвестиционный банк" - 165 млн грн, банки "Альянс" и "Первый инвестиционный банк" - по 150 млн грн, "МетаБанк" - 132 млн грн, "Радабанк" - 110 млн грн, банк "Грант" - 50 млн грн, "БТА Банк" - 32 млн грн.
Как сообщалось, в в целом с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 46 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 59,57 млрд грн.
Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 12 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 70,2 млрд грн.
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