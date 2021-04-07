Финансовые новости
- |
- 07.04.21
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине предоставили возможность осуществлять торговлю природным газом в ПХГ
13:24 07.04.2021 |
Оператор газохранилищ АО "Укртрансгаз" совместно с ТБ "Украинская энергетическая биржа" (ТБ "УЭБ") предоставляет возможность участникам рынка природного газа осуществлять торговлю природным газом в подземных хранилищах газа (ПХГ).
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте биржи.
"Газ в ПХГ будет торговаться в виде краткосрочных стандартизированных продуктов в Энергетической торговой платформе ТБ "УЭБ" в режиме двустороннего встречного аукциона (continuous trading)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что торговля будет осуществляться в секции краткосрочного рынка природного газа ТБ "УЭБ". Участвовать в торгах могут заказчики услуг хранения, которые получили доступ к торгам в установленном ТБ "УЭБ" порядке.
Сделки осуществляются путем метчинга, а их выполнение осуществляется с помощью клиринговой системы биржи, интегрированной с системами оператора газохранилищ и банка.
Сообщается, что перед началом торгов участники вносят гарантийные взносы в размере 3% от стоимости заявки (обеспечение подписания соглашений и подтверждения торговых сообщений), а покупатели вносят 100% стоимости товара на свой счет.
Биржа обменивается информацией с оператором газохранилищ относительно заказчиков услуг хранения (наличие природного газа, распределенного рабочего объема и т.д.). После торгов биржа направляет торговые оповещения "Укртрансгазу", а после их подтверждения осуществляет расчеты между сторонами.
АО "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?
|Не Босфором единым. Получит ли Украина газ из Катара
|Игорь Попов о шансах «слуг народа» создать широкую коалицию с «Батьківщиною»
|Бунт на Прикарпатье: Даст ли Банковая заднюю с победой Вирастюка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине предоставили возможность осуществлять торговлю природным газом в ПХГ
|Bihus.Info: Окружение Коломойского присвоило 370 миллионов на поставках угля на "Центрэнерго" через посредника
|Банк «Конкорд» на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию привлек 170 млн грн
|Нацбанк вынес предупреждение «Райффайзен Банку Аваль» из-за нарушений финмониторинга
|Кабмин назначил в набсовет «Ощадбанка» соратницу Ермака
|«Укроборонпром» сменил гендиректора Харьковского бронетанкового завода
Это интересно
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT
|Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java
|Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60