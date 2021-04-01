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Нацбанк разрешил Фиале купить банк Новинского
16:56 01.04.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" основателю Dragon Capital Томашу Фиале через ряд компаний группы, а также покупку Иваном Свитеком напрямую остальные 24,99% акций банка.
Такие решения 1 апреля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, передает пресс-служба НБУ.
"Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) представил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение свыше 50% акций АО "Юнекс Банк".
АО "Юнекс Банк" принадлежит народному депутату Вадиму Новинскому (внефракционный). В ноябре кипрская компания Withine Investments LTD Новинского сконцентрировала 100% акций "Юнекс Банка".
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Юнекс Банк" занимал 64 место (796,83 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.
Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
Основатель и глава Dragon Capital Томаш Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.
Гражданин Чехии Иван Свитек в 2017-2019 годах возглавлял украинский "Альфа-Банк".
Напомним, в июне Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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