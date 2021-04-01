Чистый доход Энергоатома за I квартал превысил 16,4 миллиарда

ГП «НАЭК «Энергоатом» за I квартал 2021 года получило 16,44 млрд грн чистого дохода.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.

«По итогам I квартала 2021 года Энергоатом получил 16 млрд 438 млн 251 тыс. грн чистого дохода от реализации своей продукции», - говорится в сообщении.

По сравнению с IV кварталом 2020 года доходы НАЭК "Энергоатом" выросли на 3,66 млрд грн или на 29%; по сравнению с I кварталом 2020 года - на 1,83 млрд грн, или на 13%. Основными факторами положительной динамики роста доходов в первом квартале 2021 года стали:

- стабильные поступления средств за электроэнергию, реализованную на аукционе 21 декабря 2020 года;

- сокращение на 37,4 суток сроков ремонтных кампаний на энергоблоках;

- частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" по ранее отпущенную электроэнергию.

При этом, подчеркивают в Энергоатоме, свыше половины вырабатываемой электроэнергии компания продолжает поставлять населению по 15 коп. за кВт-ч (при тарифе для населения 1,68 грн за кВт-ч) и получила за это от ГП "Гарантированный покупатель" только 358,8 млн грн, или 19% суммы полного расчета, которая составляет 1,9 млрд грн.

