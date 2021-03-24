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НБУ 19 марта на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 180 млн грн под 6,5% годовых
14:28 24.03.2021 |
В частности, 120 млн грн получил банк "Конкорд", еще 60 млн - банк "Авангард", свидетельствуют данные регулятора.
Как сообщалось, согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 43 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 58,1 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года и на 12 марта 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 11 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 68,8млрд грн.
Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 26 марта, а на срок от года до пяти лет - 9 апреля. Источник: https://biz.censor.net/n3255281
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