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Нормативы к началу марта нарушали 9 украинских банков - НБУ
17:48 18.03.2021 |
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 марта нарушали Проминвестбанк (82,02%), Сбербанк (50,23%) и Индустриалбанк (49,51%), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали Первый инвестиционный банк (52,02%), "Юнекс Банк" (28,17%), Мегабанк (27,56%) и банк "Земельный капитал" (26,75%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк (129,99%), Проминвестбанк (114,57%), ПриватБанк (95,74%) и Индустриалбанк (12,35%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (110,36%).
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