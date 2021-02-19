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Рада приняла за основу закон о сертификации «Укрэнерго»
13:26 19.02.2021 |
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3364-1-д относительно сертификации оператора системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), передает Энергореформа.
За соответствующую законодательную инициативу председателя энергокомитета Рады Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") проголосовали 274 депутатов.
Предлагается, в частности, внести изменения в ч.3 ст.32 закона о рынке электроэнергии, согласно которым ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, как записано в действующем законе, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основной его задачей является урегулирование вопроса сертификации ОСП по модели ISO, предусматривающей: ОСП пользуется имуществом, обеспечивающем целостность объединенной энергосистемы Украины и диспетчерское управление, при этом такое имущество остается в собственности государства.
На необходимости принятия изменений в закон о рынке электроэнергии, позволяющим сертифицировать ОСП, неоднократно акцентировали в "Укрэнерго", отмечая, что это - один из ключевых вопросов обеспечения интеграции ОЭС Украины с европейской энергосистемой, запланированной на 2023 год.
Как сообщала Энергореформа, Верховная Рада в начале сентября 2020 года не поддержала законопроект №3364-1 (217 голосов "за") о сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), отправив его на повторное первое чтение.
В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям по части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.
НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон "О рынке э/э" (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.
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