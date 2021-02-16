Витренко поддерживает объединение «Центрэнерго» с шахтами и его приватизацию

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко поддерживает создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией.

"Я вижу преимущества вертикальной интеграции. Вопрос только в выборе конкретных шахт, чтобы эта интеграция была действительно эффективной, были определенные синергии", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Витренко, текущая убыточная деятельность "Центрэнерго", которое вынуждено сжигать газ для выработки электроэнергии на фоне морозов и низких запасов угля, не должна влиять на финансовую привлекательность компании как объекта приватизации.

"Цена приватизации определяется относительно будущих прибылей, а не историческими прибылями. Это (текущая деятельность - ИФ) просто повлияет на финансовый результат в этом году, но приватизация - это всегда о будущем, а не о прошлом", - сказал Витренко.

Как сообщалось, "Центрэнерго" обратилось к правительству с просьбой помочь снизить цену поставок газа ТЭС компании и получить отсрочку оплаты, а также освободить от начисления стоимости превышения заказанной мощности со стороны операторов газораспределительных сетей.

Компания поясняет, что не планировала использования таких значительных объемов природного газа в своей обычной хозяйственной деятельности, поэтому считает эту ситуацию форс-мажором.

По информации "Центрэнерго", электростанции компании, в ответ на обращения Минэнерго и "Укрэнерго", с целью поддержания стабильности энергосистемы и повышения нагрузки на ТЭС, ежесуточно сжигают до 9 млн куб. м природного газа (в дни пиковой нагрузки), что неизбежно приведет к значительным убыткам.

ТЭС "Центрэнерго" в условиях снижения уровня угольного склада, возникшего из-за его перерасходования в ноябре-декабре 2020 года при пониженной мощности АЭС из-за ремонтов, начали с 18 января 2021 года подключать блоки на резервном топливе (газе) с целью покрытия дефицита выработки электроэнергии в морозные дни.

В письме "Центрэнерго" от 15 января на имя главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, подписанном членом дирекции Ярославом Громко, указывается: при текущей цене газа 8,6 тыс. грн/куб. м себестоимость производства э/э на газу составляет 2,75 тыс. грн/МВт-ч. При этом отмечалось, что при действующем уровне price caps на рынке э/э максимальная цена ресурса составляет 1,775 тыс. грн/МВт-ч.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.