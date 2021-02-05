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«Нафтогаз» отчитался о снижении добычи товарного газа третий год подряд
12:18 05.02.2021 |
Группа "Нафтогаз" в 2020 году добыла 13,45 млрд кубометров товарного газа, что на 2% больше производственного плана, но на 1% меньше показателя 2019 года.
Как сообщает пресс-служба компании, в 2020 году было введено в эксплуатацию 43 новые скважины, а также открыто два новых месторождений: Жемчужное и Северо-Кузьмичевское.
В компании указывают, что в условиях карантина, падения среднегодовой цены на газ на 30%, сокращения инвестиций на 50%, удалось минимизировать темпы снижения производства.
"Мы смогли минимизировать негативные последствия карантина, из-за которых пришлось отложить бурение 12-ти новых скважин, смогли преодолеть задержки с поставками оборудования, товаров и услуг через усложнение и увеличение сроков закупок в связи с новыми законодательными нормами, вступивших в силу с апреля 2020 года", - прокомментировал результаты главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.
Как сообщалось, основное добывающее предприятие группы "Нафтогаз" - АО "Укргаздобыча" - в 2019 году добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине), включая газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд - 1,3 млрд кубометров.
Таким образом, объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% - с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.
По итогам 2018 года "Укргаздобыча" снизила добычу товарного газа на 100 млн кубометров - до 13,8 млрд куб. м, по сравнению с показателями 2017 года.
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