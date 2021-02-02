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НБУ рефинансировал два банка на 256 миллионов
17:45 01.02.2021 |
Национальный банк Украины 22 января 2021 года предоставил рефинансирование двум банкам на общую сумму 256 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины сообщает, что 22 января 2021 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дня, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 256,0 млн грн по ставке в размере 6,00% годовых. АО "АКБ "Конкорд" получило кредит на 116 млн грн, АО "Банк Авангард" - на 140 млн грн.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк Украины 15 января 2021 года предоставил рефинансирование семнадцати банкам на общую сумму 8,654 млрд грн.
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