Группа «Нафтогаз» выделила розничную торговлю газом в отдельный дивизион

Группа "Нафтогаз" с целью дальнейшего развития торговли газом создала отдельный дивизион "Розничная торговля", сообщается в пресс-релизе группы в понедельник.

"Ровно полгода назад начал работать свободный рынок газа для населения, благодаря чему украинцы получили возможность свободно выбирать поставщика. У нас постоянно растет количество клиентов. Если в первые месяцы работы рынка ежедневно мы получали по 200-300 заявлений на присоединение, то сейчас средняя динамика подачи заявок составляет 10-12 тыс. в сутки. Сегодня развитие розничной торговли газом является для нас приоритетом и мы видим необходимость в создании отдельного дивизиона "Розничная торговля", чтобы качественно работать над этим направлением в дальнейшем", ‒ уточнил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, которого цитирует пресс-служба.

Согласно пресс-релизу, оптовой продажей газа и жидких углеводородов будет заниматься дивизион "Трейдинг".

Директором нового дивизиона "Розничная торговля" назначен глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, директором дивизиона "Трейдинг" - глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс.

"Напоминаем, что группа "Нафтогаз" находится в процессе трансформации. Для этого, в частности, вводится матричная структура управления, ключевой принцип которой - четкое разделение на бизнес-подразделения, генерирующие основную прибыль (бизнес-дивизионы), а также специализированные (корпоративные) функции, которые их поддерживают", - уточняется в сообщении.

В настоящее время в рамках Группы созданы бизнес-дивизионы "Разведка и добыча", "Нефть", "Розничная торговля", "Трейдинг", "Новая энергия", "Теплоэнергетика", "Хранение природного газа". Помимо основных бизнес-дивизионов отдельно создан дивизион "Техническое обеспечение", который централизованно отвечает за капитальные проекты, научно-исследовательскую деятельность и управление цепочками поставок.

