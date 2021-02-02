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Группа «Нафтогаз» выделила розничную торговлю газом в отдельный дивизион
16:47 01.02.2021 |
Группа "Нафтогаз" с целью дальнейшего развития торговли газом создала отдельный дивизион "Розничная торговля", сообщается в пресс-релизе группы в понедельник.
"Ровно полгода назад начал работать свободный рынок газа для населения, благодаря чему украинцы получили возможность свободно выбирать поставщика. У нас постоянно растет количество клиентов. Если в первые месяцы работы рынка ежедневно мы получали по 200-300 заявлений на присоединение, то сейчас средняя динамика подачи заявок составляет 10-12 тыс. в сутки. Сегодня развитие розничной торговли газом является для нас приоритетом и мы видим необходимость в создании отдельного дивизиона "Розничная торговля", чтобы качественно работать над этим направлением в дальнейшем", ‒ уточнил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, которого цитирует пресс-служба.
Согласно пресс-релизу, оптовой продажей газа и жидких углеводородов будет заниматься дивизион "Трейдинг".
Директором нового дивизиона "Розничная торговля" назначен глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, директором дивизиона "Трейдинг" - глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс.
"Напоминаем, что группа "Нафтогаз" находится в процессе трансформации. Для этого, в частности, вводится матричная структура управления, ключевой принцип которой - четкое разделение на бизнес-подразделения, генерирующие основную прибыль (бизнес-дивизионы), а также специализированные (корпоративные) функции, которые их поддерживают", - уточняется в сообщении.
В настоящее время в рамках Группы созданы бизнес-дивизионы "Разведка и добыча", "Нефть", "Розничная торговля", "Трейдинг", "Новая энергия", "Теплоэнергетика", "Хранение природного газа". Помимо основных бизнес-дивизионов отдельно создан дивизион "Техническое обеспечение", который централизованно отвечает за капитальные проекты, научно-исследовательскую деятельность и управление цепочками поставок.
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