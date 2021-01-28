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СБУ подозревает некоторые компании в создании искусственных долгов перед Укрэнерго
08:17 28.01.2021 |
Служба безопасности Украины обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предупреждением о создании искусственной задолженности перед НЭК "Укрэнерго" со стороны участников рынка электроэнергии.
Как передает Укринформ, об этом говорится в материалах к заседанию НКРЭКУ от 27 января, которые обнародованы на сайте Комиссии.
"В НКРЭКУ поступило обращение Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины от 9 декабря 2020 года относительно систематических злоупотреблений участниками рынка, которые заключаются в искусственном накоплении задолженности перед ЧАО« НЭК «Укрэнерго» на балансирующем рынке, а также за предоставленные услуги по передаче электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическим сетям ", - говорится в обосновании к проекту постановления НКРЭКУ«О проведении внеплановых выездных проверок соблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии и Лицензионных условий по поставке электрической энергии потребителю».
Согласно указанному постановлению, которое было принято на заседании НКРЭКУ 27 января, будет проведена внеплановая проверка 23 поставщиков электрической энергии. Как отмечают в Комиссии, анализ действий этих компаний указывает на наличие нарушений как лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности, так и требований законодательства.
Например, анализ финансово-хозяйственной отчетности одной компании указывает на то, что объемы электрической энергии данным участником рынка фактически не покупаются на организованных сегментах рынка, а учитываются как образовавшиеся в виде небаланса.
"Таким образом создание безнадежной задолженности на балансирующем рынке, а также за предоставленные услуги по передаче электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическим сетям приводит к нанесению экономического ущерба государственной компании «Укрэнерго», - отмечают в НКРЭКУ.
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