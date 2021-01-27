Нафтогаз установилана февраль цену газа для населения в размере 6,86 грн за кубический метр

Как передает Укринформ, об этом ГК «Нафтогаз Украины» сообщает в Фейсбуке.

«В феврале в рамках тарифного плана «Месячный» цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки», - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что предельная цена на газ с 1 февраля по 31 марта регулируется постановлением Кабинета Министров №25. от 18 января 2021 года.

Также отмечается, что Нафтогаз как поставщик «последней надежды» (ПОН) готов поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ПОН - 6.99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 18 января принял решение, которым снизил предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Если поставщики будут отказываться поставлять газ населению по такой цене, их потребители будут переходить к поставщику «последней надежды» - НАК «Нафтогаз Украины».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 19 января установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.