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«Нафтогаз» отложил публикацию цены газа для тепловиков на январь
22:48 25.01.2021 |
НАК "Нафтогаз Украины" временно откладывает публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины и представителями производителей тепла.
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".
"О возобновлении публикации и обнародовании цены газа на январь 2021 года для производителей тепловой энергии мы сообщим, как только переговоры будут завершены", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств в декабре 2020 года увеличилась на 13,5% (на 727,73 грн) по сравнению с ноябрем - до 6 тыс. 103,1 грн/тыс. кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).
Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.
Кабмин в апреле 2020 года продлил до 1 мая 2021 года возложение на "Нафтогаз" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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