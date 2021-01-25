Банки «Авангард» и «Конкорд» на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию привлекли 156 млн грн

Банки "Авангард" и "Конкорд" на тендере Национального банка Украины (НБУ) 22 января по 90-дневному рефинансированию привлекли соответственно 140 млн грн и 116 млн грн под 6%, сообщается на сайте центробанка в понедельник.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 36 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 55,532 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 29 января 2021 года, на срок от года до пяти лет - 12 февраля.

