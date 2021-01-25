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Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов
13:45 25.01.2021 |
По итогам 2020 года Министерство финансов привлекло 382,3 млрд грн в госбюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Из них 251,6 млрд грн были привлечены за счет размещения гривневых ОВГЗ, еще 130,8 млрд грн в эквиваленте привлечено от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ ($3,8 млрд и 0,8 млрд евро), сообщает пресс-служба Минфина.
На первичном рынке наибольший объем ОВГЗ приобрел АО "Приватбанк".
В целом по результатам 2020 года, в соответствии с объемами приобретения ОВГЗ, рейтинг первичных дилеров на первичном рынке выглядит следующим образом:
АО "Приватбанк"
ПАО АБ "Укргазбанк"
АО "Ощадбанк"
АО "ОТП Банк"
ПАО "Укрэксимбанк"
ПАО "Ситибанк"
АО "Райффайзен Банк Аваль"
ПАО "Кредобанк"
ПАО "ПУМБ"
АО "Альфа-Банк"
ПАО АБ "Пивденный"
ПАО "УкрСиббанк" (в августе 2020 года был исключен из списка первичных дилеров за невыполнение требований по обеспечению покупки облигаций внутреннего государственного займа при их размещении).
Лидером торгов ОВГЗ на вторичном рынке стал ПАО "Ситибанк".
Рейтинг первичных дилеров по объемам торговли ОВГЗ на вторичном рынке в 2020 году:
ПАО "Ситибанк"
АО "ОТП Банк"
ПАО АБ "Укргазбанк"
ПАО "ПУМБ"
АО "Райффайзен Банк Аваль"
АО "Альфа-Банк"
ПАО "Кредобанк"
АО "Ощадбанк"
ПАО АБ "Пивденный"
ПАО "Укрэксимбанк"
АО "Приватбанк"
ПАО "УкрСиббанк"
Крупнейшими инвесторами в ОВГЗ остаются украинские банки: по состоянию на конец 2020 году их доля в общей структуре собственников ОВГЗ составила 52%. При этом портфель ОВГЗ в собственности банков вырос на 54% - с 337 млрд грн до 519 млрд грн.
Доля НБУ в общем портфеле ОВГЗ уменьшилась с 40,7% в 2019 году до 32,5% по результатам 2020 года.
Юридические лица увеличили свою долю более чем в 2 раза. Количество облигаций в их собственности выросла с 26 млрд грн до 58 млрд грн (доля в общем портфеле составила 5,8%).
В 2020 году облигации в собственности физических лиц выросли на почти 14% - с 9,7 млрд грн до 11,1 млрд грн.
В то же время портфель облигаций в собственности нерезидентов в течение 2020 года сократился с примерно 117 млрд грн до 85 млрд грн (8,5% от общего объема ОВГЗ в обращении).
По оперативным данным Министерства финансов, доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%.
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