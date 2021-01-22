IFC 25 января подпишет договор о выделении Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможной конвертацией в капитал банка - Минфин

Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный Укргазбанк (Киев) 25 января подпишут договор о выделении Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в 20%-ную долю в капитале банка, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов в пятницу.

Согласно сообщению, исполнение договора станет одним из важных шагов вхождения международной финансовой организации в состав акционеров госбанка в Украине, что, в свою очередь, является выполнением одного из обязательств государства в рамках совместной с МВФ программы stand-by.

"По условиям Соглашения IFC предоставит Укргазбанку пятилетний заем на сумму EUR30 млн с возможностью его конвертации в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%. Размер доли в акционерном капитале будет определен отдельно", - сказал замминистра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук изданию "БизнесЦензор".

Как сообщалось, 3 июня 2020 года Кабмин, уполномочиk министра финансов Сергея Марченко на подписание сделки, связанной с предоставлением IFC EUR30 млн Укргазбанку с возможностью последующей конвертации в капитал, обнародовал ее основные условия.

Согласно им, Минфин должен заключить договор с IFC об опционе на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций Укргазбанка. В условиях также отмечается, что опцион на продажу акций Укргазбанка является бессрочным, а его цену еще предстоит определить.

Уточняется также, что приобретение таких акций государством в случае реализации договора об опционе будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах и фондовом рынке.

Помимо этого совет директоров IFC в ноябре 2019 года одобрил выделение Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Ранее, в ноябре 2017 года Минфин договорился о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации Укргазбанка. Меморандум о сотрудничестве предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи, которое предполагалось осуществить в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов (165,552 млрд грн) занимал 4-е место среди 74 действовавших в стране банков.

