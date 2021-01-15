Нацбанк заблокировал банкротство восстановившегося через суды «Златобанка»

Северный апелляционный хозяйственный суд 14 января удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, отменив решение суда первой инстанции, который открыл дело о банкротстве АО "Златобанк".

Также апелляционный суд отказал в возбуждении дела о банкротстве АО "Златобанк", сообщает пресс-служба Национального банка.

Мы приветствуем решение суда апелляционной инстанции. Это позволяет вернуть "Златобанк" в управление Фонда гарантирования и применять к банку процедуры прекращения деятельности исключительно в порядке, предусмотренном законом", - отметил начальник отдела правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента НБУ Сергей Бойко.

Хозяйственный суд Киева возбудил производство по делу о банкротстве АО "Златобанк" по заявлению кредитора банка 19 июня 2019 года.

"Заявление было принято к рассмотрению, несмотря на то, что законодательством Украины определено, что ликвидация банков может происходить исключительно в рамках процедур, предусмотренных законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", а не по общей процедуре банкротства", - подчеркивают в НБУ.

Национальный банк обжаловал указанное решение суда, указав, что отмена в судебном порядке решения о признании неплатежеспособным и ликвидации АО

"Златобанк" не лишает его статуса банка. В любом случае АО "Златобанк" как банковское учреждение должно находиться под наблюдением регулятора - Национального банка Украины, или выводиться с рынка Фондом гарантирования, а потому не может ликвидироваться по-другому, пояснили в НБУ.

Как сообщалось, в феврале 2020 года Верховный Суд признал неправомерным отнесение ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных. Также судом признано противоправным и отменено постановление правления НБУ от 12 мая 2015 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Златобанк".

Затем бывшие собственники банка пытались изменить его название, убрав их него слово "банк", а также начать процедуру банкротства юрлица. Ранее такой по такой же схеме избежал ликвидации "Укринбанк" Владимира Клименко, который в итоге смог сохранить активы после того, как Фонд гарантирования выплатил вкладчикам компенсации в пределах гарантированных сумм.

В свою очередь НБУ заявлял, что отмена решения об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных не восстановит его платежеспособность. В то же время судом порождается правовая неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов, которые таким образом лишаются права требовать возврата своих средств в рамках предусмотренной законодательством ликвидационной процедуры банка.

С момента признания в 2015 году "Златобанка" неплатежеспособным Фонд гарантирования уже выплатил около 825 млн грн почти 14 тысячам его вкладчиков. Ликвидационная масса ПАО "Златобанк" составляет 1,6 млрд грн, при этом общая сумма акцептированных кредиторских требований достигает 6,9 млрд грн.

Ранее Фонд гарантирования заявлял, что бывшие владельцы АО "Златобанк" (конечный владелец существенного участия с наибольшей долей Елена Якименко) с помощью решения судов добились исключения из госреестров назначенного Фондом ликвидатора и активно распродают имущество банка.

"Златобанк" основан в 2008 году. Крупнейшим акционером финучреждения на 1 октября 2014 года являлось ООО "Авангард-Экспо" (97,94%), единственным бенефициаром - Елена Якименко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (7,89 млрд грн) банк занимал 27 место среди 166 украинских банков.