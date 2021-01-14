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«Нафтогаз» получил $2,1 миллиарда от «Газпрома» за транзит газа в 2020 году
14:45 14.01.2021 |
НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году оказал ПАО "Газпром" услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей - $2,1 млрд", - сказано в сообщении.
В НАК уточнили, что в четвертом квартале 2020 года "Нафтогаз" дополнительно оказал "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает свыше $30 млн.
По данным компании, общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.
Напомним, в соответствии с подписанным 31 декабря 2019 года соглашением, "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности ГТС.
Соглашение предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м ежегодно.Также "Газпром" может заказывать и оплачивать дополнительные мощности, как сделал это в четвертом квартале 2020 года.
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