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«Нафтогаз» заявил об угрозе дефолта из-за передачи «Укртранснафты» Министерству энергетики
14:04 14.01.2021 |
Инициированная Министерство энергетики передача "Укртранснафты" в управление Минэнерго противоречит действующему законодательству и может привести к кросс-дефолту по обязательствам группы "Нафтогаз" на общую сумму 64 млрд грн.
Об этом сказано в заявлении пресс-службы "Нафтогаза".
"Реорганизация и/или отчуждение активов "Нафтогаза" в столь значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий группы по действующим кредитным договорам и международным публичным инструментам. По состоянию на сейчас это эквивалентно более 64,5 млрд грн. И, как следствие - дефолту по обязательствам", - сказано в заявлении.
В компании обращают внимание, что передача акций "Укртранснафты" в обход решений акционера ("Нафтогаза") также может приравняться к растрате имущества в особо крупных размерах.
"Нафтогаз" отмечает, что такое предложение также противоречит утвержденной Кабмином политике собственности, которая определяет в качестве стратегической задачи компании подготовку к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций (IРО) на одной из ведущих фондовых бирж.
Кроме того, безвозмездная передача акций "Укртранснафты" приведет к убытку "Нафтогаза" в размере 11,7 млрд грн, заявляют в компании.
Ранее первый заместитель главы правления "Уктранснафты" Андрей Пасишник сообщил, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко инициировал передачу компании в управление министерства.
Согласно сообщению Пасишника в Facebook, Витренко также предлагает передать в управления Минэнерго ПАО "НЭК "Укрэнерго" и АО "Магистральные газопроводы Украины".
Как сообщалось, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства. Уходу Витренко из "Нафтогаза" предшествовал длительный конфликт с главой правления компании Андреем Коболевым.
Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.
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