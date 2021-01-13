Частичная приватизация Укргазбанка может состояться в начале 2021 года

В начале 2021 года состоится закрытие соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC) относительно вхождения в капитал государственного "Укргазбанка".

Как передает Укринформ, об этом написала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в колонке для NV.ua.

"В начале года можем дождаться соглашения «продолжительностью в три года». Еще в конце 2017 IFC, Министерство финансов и Укргазбанк подписали меморандум о частичной приватизации Укргазбанка. Закрыть соглашение, похоже, удастся в начале 2021-го", - написала Рожкова.

По ее словам, это знаковое событие для банковского рынка Украины. Во-первых, такие стратегические инвесторы в последний раз входили в наши банки в конце 2015 года, когда ЕБРР стал акционером «Райффайзен Банка Аваль». Во-вторых, государство благодаря соглашению с IFC докажет задекларированное намерение - уменьшить свою роль в банковском секторе.

"Конечно, до снижения доли государства в банках с нынешних 54% до 25% еще далеко. Но «лиха беда начало». На очереди - Ощадбанк, которому многое еще предстоит сделать", - отметила первый заместитель председателя НБУ.

Как сообщал Укринформ, еще в конце 2017 года Минфин, Укргазбанк и Международная финансовая корпорация подписали меморандум о привлечении инвестиций IFC и консалтинговых услуг для развития банка и повышения его инвестиционной привлекательности. Изначально планировалось, что Корпорация станет финансовым соинвестором АБ "Укргазбанк" еще до конца 2018 года. Впоследствии в Министерстве финансов заявили, что приватизация АБ «Укргазбанк» состоится до 2020 года.

Международная финансовая корпорация - одна из пяти организаций Группы Всемирного банка. С 1992 года IFC реализует в Украине масштабную программу технической помощи.