Два банка разорвали деловые отношения с Дональдом Трампом

Deutsche Bank и Signature Bank, обслуживавшие семью и бизнес Дональда Трампа, отказались от деловых отношений с президентом США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Немецкий кредитор решил воздержаться от любых дальнейших деловых отношений с Трампом и его компанией, сказали два источника, знакомые с вопросом. Отмечается, что Трамп должен банку более $300 млн.

Нью-йоркский Signature Bank, который давно обслуживает семью Трампа, закрывает два личных счета президента, на которых он держал около $5,3 млн, сообщил представитель банка. В официальном заявлении Signature Bank призвал к отставке Трампа "в интересах страны и ее народа".

Signature Bank был одним из главных банков для президента США и его семьи - дочери Иванки Трамп, ее мужа Джареда Кушнера. Также услугами этого банка пользовался адвокат Трампа Майкл Коэн.