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АМКУ разрешил катарской группе NEBRAS купить две СЭС UDP Renewables
11:34 12.01.2021 |
АМКУ разрешил NEBRAS POWER INVESTMENT MANAGEMENT B.V. (Нидерланды), входящей в катарскую группу NEBRAS, купить свыше 50% в ООО "Терслав" и ООО "Сан Пауэр Первомайск" UDP Renewables.
Соответствующие решения АМКУ принял 23 декабря 2020 года, полный текст которых обнародован в начале января 2021-го на сайте комитета.
"Терслав" эксплуатирует СЭС мощностью 19,7 МВт в Днепропетровской области, лицензия на производство электроэнергии выдана НКРЭКУ в декабре 2019 года. Начало генерации - май 2020 года.
"Сан Пауэр Первомайск" эксплуатирует СЭС мощностью 6,5 МВт в Николаевской области, лицензия на производство электроэнергии выдана НКРЭКУ в октябре 2019 года. Начало генерации - ноябрь 2019 года.
До последнего времени контроль над "Терслав" принадлежал кипрским компаниям UDP Tatrbunary Limited и UDP Allians Solar Limited, собственником которой указан соучредитель и управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко, а также Константин Евтушенко.
В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" и "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.
UDP Renewables - инвестиционно-девелоперская компания в отрасли возобновляемой энергетики. Стратегическим инвестором UDP Renewables является холдинговая компания Василия Хмельницкого UFuture. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет более $1млрд.
В марте 2019 года делегация UFuture встретилась с катарскими компаниями, на которой обсуждались варианты инвестирования в проекты в Украине.
Согласно сайту NEBRAS POWER, она основана в 2014 году. Ее собственниками являются две госорганизации: Qatar Electricity and Water Company (60%) и Qatar Investment Authority (40%). Управляет энергетическими активами общей установленной мощностью 6,3 ГВт.
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