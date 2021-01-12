Госгеонедр выдала «Нафтогазу» 20 спецразрешений для работы на черноморском шельфе

Госгеонедр Украины выдала НАК "Нафтогаз Украины" 20 специальных разрешений на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин", расположенных на шельфе Черного моря, передает Энергореформа.

Согласно обнародованному на сайте ведомства приказу №627 от 30 декабря 2020 года, лицензии выданы сроком на 30 лет.

"Нафтогаз", в частности, получил разрешение работать на "Скифской" площади-01, 06, 10, 14, 18-22 и "Дельфин"-01, 03, 04, 07, 08, 10-15.

Кабинет министров Украины постановлением №1172 от 25 ноября 2020 года предоставил НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб м природного газа в год.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, назвав решение правительства "стартом одной из самых амбициозных историй", со своей стороны отметил, что НАК готова начать сейсмические исследования уже через несколько месяцев после получения лицензии и инвестировать в это как собственные средства, так и привлекать иностранных инвесторов.

В то же время, по его словам, для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.