Витренко хочет забрать у Коболева «Укрнафту» и «Укртранснафту»

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать государственный пакет акций компаний "Укртранснафта" и "Укрнафта" от НАК "Нафтогаз Украины" в Минэнерго.

На сегодняшний день НАК владеет 100% акций "Укртранснафта" и 50%+1 акций "Укрнафта".

По информации Українських Новин, с таким предложением Витренко выступил 30 декабря 2020 года на совещании с премьер-министром по вопросам оптимизации систем управления объектами госсобственности в топливно-энергетическом комплексе.

Передачу акций было предложено провести в одном пакете с передачей в Минэнерго акций "Укрэнерго" и "Оператор ГТС", которыми сейчас владеют соответственно Министерство финансов и компания Магистральные газопроводы Украины. Передачу акции этих компаний в Минэнерго планируется провести в соответствии с резолюцией премьер-министра Дениса Шмыгаля от 4 декабря 2020 года.

До принятия решение вопрос должен быть согласован с Европейским энергетическим сообществом.