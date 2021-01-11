Финансовые новости
- |
- 11.01.21
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Витренко хочет забрать у Коболева «Укрнафту» и «Укртранснафту»
09:53 11.01.2021 |
Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать государственный пакет акций компаний "Укртранснафта" и "Укрнафта" от НАК "Нафтогаз Украины" в Минэнерго.
На сегодняшний день НАК владеет 100% акций "Укртранснафта" и 50%+1 акций "Укрнафта".
По информации Українських Новин, с таким предложением Витренко выступил 30 декабря 2020 года на совещании с премьер-министром по вопросам оптимизации систем управления объектами госсобственности в топливно-энергетическом комплексе.
Передачу акций было предложено провести в одном пакете с передачей в Минэнерго акций "Укрэнерго" и "Оператор ГТС", которыми сейчас владеют соответственно Министерство финансов и компания Магистральные газопроводы Украины. Передачу акции этих компаний в Минэнерго планируется провести в соответствии с резолюцией премьер-министра Дениса Шмыгаля от 4 декабря 2020 года.
До принятия решение вопрос должен быть согласован с Европейским энергетическим сообществом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского
|Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»
|Гривню на межбанке укрепили после крупной выплаты Минфина по госдолгу
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко хочет забрать у Коболева «Укрнафту» и «Укртранснафту»
|«Укрпочта» запустила услугу по пополнению банковских карточек
|НБУ предоставил трем банкам свыше 3,5 миллиарда «рефинанса»
|АО на базе «Центрэнерго» и госшахт может быть создано уже в I полугодии – замминистра энергетики
|Agimant Limited Тигипко установил единоличный контроль над владельцем «Днепрометиза»
|НБУ в 2021г. проведет плановые инспекционные проверки в 43 банках и 32 небанковских финучреждениях
Это интересно
|Nissan Juke получил специальную версию Enigma
|Kia сменила логотип и слоган
|Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные авто
|Положил и заряжаешь: MacBook сможет заряжать iPhone и Apple Watch без проводов
|«Сбор разведданных». Спецслужбы США подозревают в масштабной кибератаке Россию
|Владельцы электромобилей не хотят назад к ДВС
|Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км