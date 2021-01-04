АО на базе «Центрэнерго» и госшахт может быть создано уже в I полугодии – замминистра энергетики

Акционерное общество с участием ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт может быть создано уже в первой половине текущего года.

Так считает замминистра энергетики Максим Немчинов.

"Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с "Центрэнерго", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в рамках аудита, осуществляемого Минэнерго совместно Фондом госимущества (ФГИ) и ПАО, уже получена почти вся информация, необходимая для аудита относительно экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.

"К 10 января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс", - указал замминистра энергетики.

При этом он отметил, что ЦИК "Добропольеуголь" рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с "Центрэнерго". В то же время Немчинов подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься по результатам аудита.

Как сообщала Энергореформа, Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки "Г", имущество которых может быть внесено в УК нового АО.

Кабмин также поручил Минэнерго и "Центрэнерго" способствовать беспрерывному производственному циклу шахт "Добропольеуголь", а ФГИ и Минэнерго - обеспечить возврат государству ЦИК "Добропольеугля" (до 25 января 2021 года) из аренды ДТЭК.

В свою очередь ДТЭК подтвердил, что передача имущества "Добропольеуголь" будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука, присоединение шахт "Добропольеуголь" к "Центрэнерго" гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, ежегодный объем поставок которого на ТЭС "Центрэнерго" оценивается в 4 млн тонн.