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«Зоря» - «Машпроект» отремонтирует 9 двигателей для ГТС Украины
09:23 30.12.2020 |
Николаевское государственное предприятие НПКГ «Зоря» - «Машпроект» отремонтирует 9 двигателей для Оператора ГТС Украины за 370 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП «Зоря» - «Машпроект» в Фейсбуке.
«ГП«Зоря»-«Машпроект» заключило контракты с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» на капитальный ремонт и техническое обслуживание газотурбинных двигателей ряда компрессорных станций. Всего по условиям контрактов будет выполнен капитальный ремонт 9 двигателей разной мощности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ремонта ресурс двигателей будет продлен на 20 тысяч часов. Общая сумма контрактов составляет около 370 млн грн.
На капитальный ремонт в «Зоря» - «Машпроект» поступят газотурбинные двигатели из компрессорных станций «Ставищенская», «Гребенковская», «Ромненская», «Зинкив», «Решетиловская», «Гусятин», «Софиевская», «Бар».
Три двигателя из девяти планируется принять в ремонт уже в январе 2021 года.
ГП «Зоря» - «Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Основными видами продукции являются корабельные силовые установки, приводы газоперекачивающих агрегатов газотранспортных магистралей и оборудования для электрогенерации. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%. Предприятие входит в ГК «Укроборонпром».
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