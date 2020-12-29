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Эпицентр-К выиграл тендер на участок в Киеве, который принадлежал обанкротившемуся Амстору
12:46 29.12.2020 |
В ProZorro.Продажи состоялся аукцион по продаже участка в Киеве сети Амстор, которую ранее признали банкротом. Об этом в Facebook сообщает руководитель ГП ProZorro.Продажи Алексей Соболев.
По его словам, за участок, который находится в Дарницком районе, боролись четыре участника.
Соболев отметил, что стартовая цена была чуть больше 100 млн грн, а конечная - 227 млн грн. Кредитором в данном процессе является государственный Укрэксимбанк.
"Процесс реализации плотно контролировался и какая-то конкуренция на аукционе была очень ограничена. А теперь: государственному банку нормальные деньги, а Эпицентру интересный участок", - отметил Соболев, приветствуя итоги торгов.
Амстор - крупная украинская торговая сеть, которая принадлежит ООО "Амстор" и была создана 2003 году. ТЦ Амстор работают в Запорожье, Мариуполе, Северодонецке и Бердянске. В 2015 году крупнейший пакет акций Амстор (44,74%) принадлежал Смарт-холдингу Вадима Новинского.
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