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Нафтогаз приостанавливает действие тарифа «Годовой» для новых клиентов
15:56 28.12.2020 |
С 1 января ГК "Нафтогаз Украины" приостанавливает подключение тарифного плана "Годовой" для новых клиентов.
Об этом говорится в сообщении компании, передает Укринформ.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 1 января 2021 года приостанавливает подключение тарифного плана "Годовой" для новых клиентов. Все потребители, которые уже используют тарифный план "Годовой", будут продолжать платить за газ по цене, которая была зафиксирована в момент подключения", - говорится в сообщении.
Подключить данный тарифный план можно будет до конца года. Свое решение о приостановлении новых подключений Нафтогаз объяснил снижением спроса на него, поскольку половина отопительного сезона уже позади.
Как сообщалось, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" запустила для всех бытовых клиентов тарифный план на газ "Годовой" в августе 2020 года. По условиям "Годового" тарифного плана клиенту предлагается платить за природный газ в течение 12 месяцев по фиксированной ежемесячной цене.
Нафтогаз поставляет газ для 2% бытовых потребителей в Украине - компания обеспечивает газоснабжением примерно 355 тыс. домохозяйств.
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