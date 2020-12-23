«Энергоатом» планирует прекратить вывоз ядерных отходов в Россию с 2021

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию с 2021 года.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передают Українські Новини.

"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - сказал временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин.

Он отметил, что доставка первой партии отработавшего ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.

Также Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ - завершится достройка подъездного железнодорожного пути к хранилищу на участке "Вильча - Янов".