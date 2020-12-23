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Кабмин утвердил финансовый план «Нафтогаза»: зарплатный фонд хотят удвоить
15:50 23.12.2020 |
Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год, которым предусматривается увеличение зарплатного фонда в два раза.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
При этом, министр финансов Украины Сергей Марченко не поддержал голосование за документ и отметил, что ряд его норм требуют пересмотра. В частности, в финансовом плане предусмотрено получение прибыли 11,5 млрд грн, но при этом компания за 9 месяцев уже получила убыток 18,7 млрд грн.
Кроме того, Марченко считает необходимым пересмотреть доходную и расходную части с учетом выявленных государственной аудиторской службой нарушений. Также он считает необходимым пересмотреть механизм зачисления сомнительных долгов.
По информации Марченко в проекте финансового плана предусмотрено 13,3 млрд куб. м добытого газа при том, что согласно утвержденной правительственной концепции, этот показатель должны быть на уровне 21 млрд куб. м газа
«Необходимо пересмотреть финансовый план в части фонда оплаты труда. Его предлагается увеличить в два раза и затраты на оплату труда одного сотрудника: на 56% - для членов правления, на 75% - для сотрудников», - сказал министр.
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