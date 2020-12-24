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Житомирский бронетанковый за год увеличил свои мощности почти на 20%
11:16 23.12.2020 |
Житомирский бронетанковый завод за год увеличил объем выполненных работ почти на 20%.
Об этом во время посещения предприятия сообщил генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, передает корреспондент Укринформа.
«Уже принято решение со стороны одного из спецэкспортеров о предоставлении поддержки предприятию. Оно будет и дальше выполнять заказы для внутреннего рынка, для Вооруженных Сил. И мы будем продвигать вопрос в том, чтобы расширялись его возможности и способности. Хочу подчеркнуть, что растет производство на предприятии. Предварительные результаты 2020 года говорят, что по сравнению с прошлым годом оно выросло почти на 20%. Это неплохие показатели, но мы можем и должны делать еще больше», - отметил Гусев.
В течение года предприятие передало Министерству обороны более 100 единиц техники. В ближайшее время завод передаст последнюю партию нынешнего оборонного заказа.
Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал, что на предприятии сейчас работают более 600 человек, но его мощности позволяют расширить численность рабочих до 1000.
Укроборонпром подписал с Житомирской ОГА меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагается взаимодействие по развитию предприятия, своевременной уплаты налогов, выполнения заказов, координации усилий, получения объективной информации о технике и развенчании фейков.
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