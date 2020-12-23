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Нафтогаз и Укрнафта провели долговые расчеты: бюджет получил 10 млрд грн
19:36 22.12.2020 |
Государство получило дополнительно 10,3 мрд грн благодаря завершению долговых расчетов между правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта".
Как пояснили в Нафтогазе, Минэнерго заплатило компенсацию Нафтогазу за поставки импортированного газа в течение 2015-2019 годов в рамках ПСО. В течение этого периода Нафтогаз продавал газ по регулируемой цене, ниже рыночной, для нужд населения, бюджетных и религиозных организаций. Суммарно такая компенсация составила 32,2 млрд грн.
17 ноября Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2020 года, которые сделали такую выплату возможной.
В Нафтогазе отметили, что изменения, вместе с соответствующими решениями правительства, сделали возможным уплату текущих и просроченных налоговых обязательств.
Нафтогаз признал эту компенсацию своей прибылью и оплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль.
Также группа заплатила Укрнафте компенсацию за газ добычи 2006 года, включительно с суммой в 12,5 млрд грн предусмотренной законами 1005-ІХ и 1006-ІХ и осуществила предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будет поставлен в следующие несколько лет. Фактические поставки газа также будут означать налогооблагаемую прибыль для Укрнафты в этот период.
Укрнафта осуществила ряд налоговых платежей в государственный бюджет: 3,3 млрд грн налога налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн за просроченные налоговые обязательства, включая штрафы и пеню.
По данным Нафтогаза, общая сумма дополнительных средств, уплаченных в госбюджет, составила 10,3 млрд грн.
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