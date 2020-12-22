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«Нафтогаз» открыл крупное месторождение в Полтавской области
14:42 22.12.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" отрыл новое перспективное месторождение в Полтавской области. Разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы - более 2 млрд куб. м.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Как отмечается в сообщении, открытие месторождения стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах - более 6 000 м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа - почти 100 тыс. куб. м в сутки.
Общая площадь нового месторождения составляет 213 кв. км, в его границах выделено 5 газоносных горизонтов, сообщили в НАК.
Скважину глубиной 6 150 м бурили специалисты собственного бурового подразделения "Укрбургаз". Для детализации геологического строения Жемчужного месторождения и определения оптимальных мест для бурения новых скважин компания планирует начать проведение 3D-сейсмики, отметили в пресс-службе.
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