«Нафтогаз» открыл крупное месторождение в Полтавской области

НАК "Нафтогаз Украины" отрыл новое перспективное месторождение в Полтавской области. Разведанные запасы Жемчужного месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные запасы и ресурсы - более 2 млрд куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, открытие месторождения стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах - более 6 000 м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа - почти 100 тыс. куб. м в сутки.

Общая площадь нового месторождения составляет 213 кв. км, в его границах выделено 5 газоносных горизонтов, сообщили в НАК.

Скважину глубиной 6 150 м бурили специалисты собственного бурового подразделения "Укрбургаз". Для детализации геологического строения Жемчужного месторождения и определения оптимальных мест для бурения новых скважин компания планирует начать проведение 3D-сейсмики, отметили в пресс-службе.