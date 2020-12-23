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Информация об агентстве
«Датагруп» достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia
12:11 22.12.2020 |
Национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% национального провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель"), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Датагруп".
"Датагруп" достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.
EEGF II является единственным финансовым инвестором "Датагруп" с долей 96,13% вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, доля которого составляет 3,87%.
Соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов.
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