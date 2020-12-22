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Dragon Capital хочет купить банк Новинского
11:29 22.12.2020 |
Инвестиционная компания Dragon Capital (Кипр) собирается купить акции банка АО "Юнекс Банк". Об этом говорится в проекте повестки дня Антимонопольного комитета Украины.
Dragon Capital хочет купить количество акций, которое обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления компании.
Решение АМКУ должен принять сегодня, 22 декабря.
АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD, ей принадлежит 94,9% акций. Конечный бенефициар этой компании - народный депутат Вадим Новинский.
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