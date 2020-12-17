Нормативы к началу декабря нарушали 9 украинских банков – НБУ

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали Мегабанк (37,56%), Первый инвестиционный банк (52,6%) и "Юнекс Банк" (29,21%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Проминвестбанк (133,41%), Ощадбанк (119,97%), ПриватБанк (98,27%) и Индустриалбанк (13,15%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (167,35%).
Признанный НБУ неплатежеспособным Мисто Банк нарушал норматив Н6 или краткосрочной ликвидности, который составил 44,36% при норме не менее 60%.