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В Украине выпустили карту с двумя платежными системами одновременно
12:41 17.12.2020 |
"ПРОСТИР" и "UnionPay International" запустили первую в Украине карточку, работающую на базе двух платежных систем одновременно.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Первым банком-партнером в выпуске кобейджинговой карты "ПРОСТИР - UnionPay International" стал "Укргазбанк".
База UnionPay дает возможность полноценного использования карты на всей территории Китая.
В НБУ отмечают, что для банков обслуживания кобейджинговой карты будет достаточно дешевым, "поскольку все операции по карте на территории Украины обрабатываются по правилам и тарифам ПРОСТИР".
"Мы уверены, что усиление конкуренции на платежном рынке будет способствовать повышению качества финансовых услуг, снижению цен для конечного потребителя и развития современных технологий", - рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
UnionPay International - одна из крупнейших платежных систем мира по расходам по карточкам. Она доступна в 179 странах мира, а эмитируется в 61 UnionPay является основным конкурентом Visa и Mastercard на мировом рынке.
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