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ПриватБанк планирует продать свою долю в латвийском PrivatBank – Крумханзл
16:58 16.12.2020 |
Государственный ПриватБанк (Киев) планирует продать свою долю размером в 46,54% акций в латвийском дочернем PrivatBank, сообщил глава правления банка Петр Крумханзл.
"Мы намерены продать свою долю в латвийском банке. Стратегия ПриватБанка не предполагает международную экспансию. Пока что нам не удалось найти покупателя, потому что инвесторы заинтересованы в контрольном пакете, который мы не можем им предложить", - сказал он в интервью изданию "Новое Время".
По его словам, несмотря на долю в латвийском банке в размере 46,54% акций, де-факто ПриватБанк является миноритарным акционером.
"Другие акционеры - группа частных лиц, три кипрских компании и компания из Белиза, которые, как правило, действуют скоординировано. Фактически мы блокированы от управления", - пояснил глава ПриватБанка.
Он добавил, что сейчас ПриватБанк не инвестирует в латвийский банк, а ищет потенциальных покупателей.
По размеру активов PrivatBank в марте 2019 года занимал среди латвийских банков 13-е место. Согласно опубликованному в апреле 2016 года финансовому отчету латвийского PrivatBank, доля украинского ПриватБанка, национализированного в конце 2016 года, в его капитале после проведенной эмиссии на EUR6 млн (до EUR86,35 млн) уменьшилась до 46,54437% с 50,02001%. На тот момент PrivatBank занимал 9-е место среди всех латвийских банков по размеру капитала и резервов.
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