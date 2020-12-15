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НБУ выдал 20 банкам 11 миллиардов рефинанса
17:55 14.12.2020 |
Национальный банк на тендере по поддержке ликвидности банков 11 декабря суммарно выдал 20 банкам 11,11 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней и 1820 дней.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В частности, Альфа-Банк привлек 4,46 млрд грн сроком на 5 лет под залог пула ликвидных активов (ОВГЗ).
Помимо этого,
* ПУМБ получил 1,5 млрд грн,
* Укрэксимбанк - 1 млрд грн,
* Универсал Банк - 1 млрд грн,
* Кредобанк - 600 млн грн,
* Банк Альянс - 500 млн грн,
* Аккордбанк - 460 млн грн,
* ТАСкомбанк - 230 млн грн,
* Банк Львов - 216 млн грн,
* Банк Глобус - 213 млн грн,
* Пиреус Банк МКБ - 210 млн грн,
* МТБ Банк - 150 млн грн,
* Радабанк - 100 млн грн,
* РВС Банк - 100 млн грн,
* Банк Конкорд - 87900000 грн,
* Банк Украинский Капитал - 50 млн грн,
* Полтава-банк - 80 млн грн,
* Альтбанк - 55 млн грн,
* Коммерческий индустриальный банк (КИБ) - 50 млн грн,
* Агропросперис Банк - 40 млн грн.
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