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АМКУ разрешил группе Nemiroff приобрести Немировский спиртзавод
09:14 11.12.2020 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение ООО «ЛВН Лимитед» (группа Nemiroff) на приобретение активов Немировского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что это решение стало первым разрешением на концентрацию в рамках процесса приватизации объектов спиртовой отрасли.
При рассмотрении заявления на концентрацию комитет установил, что в соответствии с условиями договора купли-продажи объекта малой приватизации покупная цена приобретаемого составляет 66,1 млн грн, также комитет проверил наличие средств на осуществление запланированной транзакции.
Вместе с этим было установлено, что Немировское МОД не осуществляет хозяйственную деятельность с 2015 года, а на его производственных мощностях планируется производить этиловый спирт для использования в качестве сырья при производстве водки и ликеро-водочных изделий.
Также в АМКУ отмечают, что после модернизации активов, прогнозируется, что их использование обеспечит долю на рынке этилового спирта в размере около 4% (с учетом реализации в группе покупателя).
Поскольку концентрация направлена на отмену государственной монополии на производство и оптовую реализацию этилового спирта и не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, Комитет принял решение о предоставлении соответствующего разрешения.
Как сообщал Укринформ, группа компаний Nemiroff 15 октября 2020 года стала победителем аукциона по приватизации Немировского МОД.
В августе 2020 года ГП "Укрспирт" совместно с Фондом государственного имущества начало подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украины. Первый объект Укрспирта, Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта, был выставлен на приватизацию через электронную площадку Прозорро.Продажи 15 сентября. Фонд госимущества ожидает получить от приватизации 41 объекта спиртовой отрасли около 2 млрд грн.
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