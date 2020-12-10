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Moody's повысило рейтинг Приватбанка
21:21 10.12.2020 |
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги "Приватбанка", в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте с "Саа1" до "В3", прогноз - стабильный.
Об этом говорится в официальном сообщении финучреждения.
Отмечается, что 10 декабря международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Приватбанка, в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом.
В Moody's говорят, что повышение рейтингов Приватбанка до уровня суверенного рейтинга Украины обусловлено изменениями методологии определения рейтингов банков на рынках, в частности, самые мощные финансовые учреждения страны теперь могут иметь рейтинги, которые соответствуют или превышают суверенный рейтинг.
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