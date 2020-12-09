Нацкомиссия снизила тариф на передачу электрики для Укрэнерго на 6%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила на 2021 год тариф на услуги по передаче электрической энергии ЗАО "НЭК "Укрэнерго" на уровне 293,93 грн / МВт-часов, что на 6% ниже тарифа, действующего в декабре 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 9 декабря, сообщает корреспондент Укринформа.

"В проекте у нас было 324 грн за МВт-часов, а в результате выходим на 293,93 грн за МВт-часов", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По результатам обсуждения тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" скорректированы три основные составляющие: прогнозируемая цена продажи электрической энергии "Гарантированным покупателем" на РДН, РДД и балансирующем рынке увеличится до 1300 грн за МВт-час., вопросы стоимости услуг по разгрузке "зеленой" генерации , объемы которых будут меньше прогнозной величины, а также заработная плата, повышение которой планируется в пределах инфляции на 2021 год.

Тариф по услуге на диспетчеризацию возрос до 39,41 грн за МВт-час.

Таким образом, несмотря на снижение тарифа на передачу, диспетчирование подорожает на 37% по сравнению с действующим уровнем. При этом, 81% в структуре расходов, предусмотренной в тарифе на диспетчеризацию, приходится на расходы по приобретению вспомогательных услуг: в 2021 году на эти цели предусмотрено 9 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, тариф ЗАО "НЭК" Укрэнерго "на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года повысится с 240,23 грн за МВт-ч. до 312,76 за МВт-ч. в связи с дефицитом средств в компании.